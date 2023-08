Voller Einsatz

Hilfe für Be­dürftige: Grüne Villach kochen in der West­bahnhoffnung

Villach - Die Grünen Villach haben vergangenen Samstag in der Westbahnhoffnung in Villach Gulasch und Apfelstrudel für Bedürftige gekocht. Der Verein besteht bereits seit 2000 und unterstützt Menschen in Not.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (110 Wörter) #GOODNews