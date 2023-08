Auftakt Girls' Day in Kärnten: Früh­zeitige Berufs­orientierung für Schülerinnen Kärnten - Im Fokus des Girls' Day, der gemeinsam mit dem Verein EqualiZ umgesetzt wird, steht die Förderung frühzeitiger Berufsorientierung abseits von Rollenklischees. Organisiert wird er für Volksschülerinnen der dritten und vierten Klassen und findet mittlerweile zehnten Mal in Kärnten statt. von Tanja Janschitz 3 Minuten Lesezeit (470 Wörter) © Büro LR.in Schaar

“Der Anteil weiblicher Lehrlinge in technischen Berufen in Kärnten steigt langsam”, freut sich Frauen-Landesrätin Sara Schaar (SPÖ) beim gestrigen Auftakt des Girls’ Day 2023. Rund zehn Schülerinnen der Volksschule Velden hatten die Möglichkeit, einen Einblick in den Alltag der KFZ-Werkstätte Erlach in Velden zu gewinnen. Sie erfuhren, wie Fahrzeuge funktionieren und lernten an Experimentierstationen rund um das Thema Strom die Elektronik hinter einem Kraftfahrzeug zu verstehen. “Durch meine Tätigkeit in der KFZ-Innung, meine Arbeit als Lehrabschlussprüfer und vor allem durch die Ausbildung von mittlerweile drei weiblichen Lehrlingen in KFZ-Technik bin ich der Überzeugung, dass wir mehr Frauen in technischen Berufen brauchen und setze mich in allen meinen Funktionen dafür ein”, betont auch Inhaber Mario Erlach.

Türen von Werkstätten und Laboren geöffnet

Weitere am Girls’ Day beteiligte Unternehmen und Institutionen 2023 sind: Alpen-Maykestag GmbH, Flex Althofen, Fundermax & Kompetenzzentrum Holz, Griffner Fertighaus GmbH, Infineon AG, Mahle Filtersysteme Austria GmbH, Malerei Wieser GmbH, Treibacher Industrie AG, die Fachhochschule Kärnten mit dem Campus Villach, Spittal sowie Klagenfurt und das Bfi [email protected] & Metallic in St. Stefan. Sie öffnen die Türen ihrer Werkstätten und Labore und stellen Berufszweige vor, in denen Frauen noch selten vertreten sind. Darüber hinaus können Volksschulen auch technisch-handwerkliche sowie naturwissenschaftliche Workshops im Sinne einer „mobilen Werkstatt“ an die eigene Schule holen. Im Rahmen des Girls’ Day digital werden außerdem Experimente, Übungen oder Do-It-Yourself-Anleitungen digital zur Verfügung gestellt.

Zehnjähriges Jubiläum

„Dieses Jahr feiert der Girls’ Day sein zehnjähriges Jubiläum. Der große Erfolg sowie die hohe Nachfrage in den letzten Jahren zeigen, wie wichtig es ist, bereits im Volksschulalter Mädchen die Möglichkeit zu bieten, sich im technischen, handwerklichen sowie naturwissenschaftlichen Bereich auszuprobieren, damit Geschlechterstereotypen entgegengearbeitet wird, bevor sich diese verfestigen können“, erklärt Christine Erlach, Geschäftsleiterin von EqualiZ. Ein Blick auf die Lehrstellenstatistik für Kärnten zeuge vom Erfolg der gesetzten Maßnahmen: Der Frauenanteil in technischen Lehrberufen weist im Betrachtungszeitraum 2015 bis 2022 eine deutlich steigende Tendenz auf, mit Elektrotechnik und Metalltechnik sind 2022 erstmals zwei technische Berufe in den Top-10-Lehrberufen weiblicher Lehrlinge in Kärnten vertreten.

600 Besucherinnen folgten der Einladung von Polizei, Feuerwehr & Co.

Die Frauen und Gleichstellungsbeauftragte des Landes Martina Gabriel betont: “Mit unseren Maßnahmen zu geschlechterreflektierender Berufsorientierung wollen wir Mädchen informieren und gleichzeitig durch praktisches Erproben Interesse wecken und Talente sichtbar machen. […]” Am Donnerstag hatten die jungen Frauen auch die Möglichkeit sich über Berufsmöglichkeiten in einer Uniform ein Bild zu machen. 600 Besucherinnen folgten der Einladung von Polizei, Feuerwehr, Rotem Kreuz, Zivilschutzverband und Bundesheer in die Klagenfurter Khevenhüller-Kaserne. Zu sehen gab es aus allen Bereichen besondere Gerätschaften, wie Hubschrauber, Motorräder oder Spezialausrüstungen, sowie Informationen aus erster Hand – auch mit Frauen aus den jeweiligen Bereichen.