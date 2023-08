Shellac, Acryl & Co. Alles für Nagel­design: "Jolifin" eröffnet ersten Grazer Store Seiersberg - Neonfarben oder doch eher beige, Shellac oder Acryl - Im neuen "Jolifin"-Store werden die Grazer Profi- und Hobbynageldesignerinnen bestimmt fündig. "Jolifin" öffnete am heutigen Donnerstag zum ersten Mal die Pforten in der Shoppingcity Seiersberg. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (96 Wörter) © Montage 5min.at

Die Nageldesign-Marke “Jolifin” eröffnete am heutigen Donnerstag, dem 27. April, ihren ersten Store in Graz – und zwar in der Shoppingcity Seiersberg. Shellac, Acryl und Nagelzubehöber: “Jolifin” bietet alles an, was es zum Nageldesign im Studio oder Zuhause benötigt. Die “Jolifin”- Produkte mussten bislang meist online bestellt werden, das endet – immerhin können Profi- und Hobby-Nageldesignerin jetzt vor Ort im Shop herumstöbern. In Österreich gibt es noch zwei weitere Stores, einen in Wien und einen in Linz.