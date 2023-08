Neues Elementarpädagogik-Paket

Mehr Gehalt & kleinere Gruppen: Das soll sich in der steirischen Kinder­betreuung ändern

Steiermark - Ein weiterer Fortschritt in Bezug auf die Reform der Elementarpädagogik: Die Landesregierung beschließt 270 Millionen Euro in den kommenden fünf Jahren zusätzlich in die Kinderbildung und -betreuung zu investieren. Zudem werden die Gruppen sukzessive verkleinert und bei Kinderkrippen soll landesweit eine Sozialstaffel eingeführt werden.