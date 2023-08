Schöne Aussichten! Bis zu 24 Grad: Am Wochen­ende gibt der Frühling wieder richtig Gas Kärnten - "Ein Zwischenhoch über Mitteleuropa bringt allmählich wieder Beruhigung ins Wettergeschehen", heißt es seitens der österreichischen Unwetterzentrale (UWZ). Und tatsächlich könnten die Aussichten aufs Wochenende kaum schöner sein. Bis zu 24 Grad sind möglich! von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (111 Wörter) #GOODNews © Leserfoto

Zwar verdecken am Freitag noch Wolken die Sicht auf die Sonne, diese verziehen sich aber pünktlich zum Wochenende. “Am Samstag lösen sich lokale Nebel- oder Hochnebelfelder bald auf”, prognostizieren auch die Meteorologen von Geosphere Austria. Und mit der Sonne steigen auch die Temperaturen. Höchstwerte zwischen 19 und 24 Grad sind möglich!

Wie wird das Wetter am Sonntag?

Während in Oberkärnten am Sonntag dann schon dichtere Wolken zu erwarten sind, zeigt sich das Wetter in Unterkärnten noch etwas freundlicher. “Regional scheint zwischendurch sogar die Sonne”, so die Fachleute. Perfektes Wetter also für das “Wörthersee autofrei”-Event. Auch die Höchstwerte liegen erneut zwischen 14 und 20 Grad.