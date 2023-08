Kärntner Pflanzentag „Grianzeig“ und vieles mehr: In Klagenfurt wird's wieder stachelig Klagenfurt - Bereits zum fünften Mal findet am 6. Mai 2023 der „Kärntner Pflanzentag“ statt. Organisiert von der Landesgruppe Kärnten und der Gesellschaft Österreichischer Kakteenfreunde, kommen an diesem Tag die Liebhaber besonderer Pflanzen auf ihre Kosten. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (216 Wörter) Das ist eine "Phyrrocactus bulbocalyx" Pflanze. © Kakteenverein Kärnten

Auf dem Gelände des Gasthof Krall, Ehrentaler Straße 57 in Klagenfurt findet sich unter dem Motto „Grianzeig und Ståchln“ ein breites Angebot: Orchideen, fleischfressende Pflanzen, Blütensträucher, Rosen, Gehölze sowie eine große Auswahl an Gemüsepflanzen in Bio-Qualität, dazu Obstbäume, Beerensträucher, Kräuter, Gewürzpflanzen und vieles mehr. Die Pflanzen werden direkt von den Produzenten verkauft.

Raritäten für Pflanzenliebhaber

Viele dieser Profis kommen nur am „Kärntner Pflanzentag“ nach Kärnten. Die Experten teilen ihre Erfahrungen mit Interessierten und nehmen sich Zeit für die Beratung. An diesem Tag werden Besonderheiten abseits der Massenproduktion angeboten. Auf der zeitgleich stattfindenden „Kakteenbörse Süd“ gibt es unter anderem winterharte Kakteen, stachlige Raritäten, ausgefallene Sukkulenten und Zubehör (Substrate, Töpfe) zu erwerben. Außerdem kann man sein Glück bei der Tombola versuchen. Die Kakteenbörse findet seit 2001 statt, heuer zum 21. Mal.

Hier zu sehen sind ein paar "Mammillaria" Kakteen. © Kakteenverein Kärnten Eine schöne Orchidee in lila. © Kakteenverein Kärnten

Kostelose Tipps und Tricks

Beim Kärntner Pflanzentag und der Kakteenbörse Süd gibt es die Möglichkeit, wahre Raritäten zu erwerben und sich die besten Tipps von den Profis zu holen, die dafür aus sechs Ländern anreisen. Für Pflanzenliebhaber ist dieser Tag ein Pflichttermin. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. Der Eintritt ist für Besucher kostenlos.