Unfall Rettungs­einsatz im Drautal: Arbeiter (52) fiel von Metall­podest Dellach im Drautal - Unachtsamkeit wurde einem 52-Jährigen am Donnerstag zum Verhängnis. Der Mann stürzte mehrere Meter von einem Podest in die Tiefe. von Tanja Janschitz

Beim Kunststoffschredder einer Recyclinganlage in der Gemeinde Dellach im Drautal musste am Donnerstag eine Verstopfung beseitigt werden. Dazu stieg ein 52-jähriger Arbeiter mit einer Leiter auf das Metallpodest des Schredders und entfernte mehrere Kunststoffbehälter, die sich in der Walze verhakt hatten. Im Zuge dessen stürzte er aus einer Höhe von 2,5 Metern vom Podest auf den Asphaltboden. Dabei erlitt er schwere Verletzungen und wurde von der Rettung Greifenburg in das Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht.