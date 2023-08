Kulinarischer Reisebegleiter Kärntner Slow-Food-Guide: Acht Restaurants schafften die Höchst­wertung Kärnten - Nach mehrmaliger Überprüfung hat die 70-köpfige Jury ihre Wahl getroffen: 89 Restaurants und Gasthöfe, 33 Almhütten und Buschenschänken, 84 Hofläden sowie 64 bunte Märkte und nahezu hundert Feste sind im neuen Slow Food Kärnten Guide zu finden. Die Anzahl der Schnecken zeigt, wie die Slow-Food-Werte „Gut.Sauber.Fair.“ gelebt werden. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (354 Wörter) Alle Fünf-Schnecken-Betriebe erhielten eine Auszeichnung. © Kärnten Werbung / Studio Horst

Für 16 Prozent aller Kärnten Urlauber ist die Kulinarik mit regionalen Speisen und Getränken ausschlaggebend für ihre Reiseentscheidung. Tendenz steigend. “Slow Food ist ein Weg, der zurück zu den Wurzeln und gleichzeitig in die Zukunft führt. Ein Weg, der die Wertschöpfung in der Region lässt, für einen gesunden Kreislauf aus Herstellung, Veredlung und Genuss sorgt, ein Weg, mit dem sich Kärnten als Teil des großartigen Alpen-Adria-Raums identifiziert”, bringt es Kärnten Werbung Geschäftsführer Klaus Ehrenbrandtner auf den Punkt. Auch Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) betont: “[…] Wir können stolz sein auf unsere Lebensmittelproduzenten und die engagierten Tourismusbetriebe, die aus Überzeugung und Leidenschaft für eine nachhaltige Wertschöpfung in den Regionen sorgen. Der ungebremste Erfolg von Slow Food spiegelt sich auch im diesjährigen Slow Food Kärnten Guide wider, der uns als kulinarischer Reiseführer die Vielfalt der Kärntner Küche aufzeigt.”

Zehnmal gibt es die Höchstwertung

Insgesamt acht Restaurants schafften die Höchstwertung mit fünf Schnecken, darunter Die Forelle am Weissensee, das daberer. das biohotel in Dellach im Gailtal, der Bärenwirt in Hermagor, der Gasthof Grünwald Dellach im Gailtal, Liegl am Hiegl in St. Georgen am Längsee, das Restaurant Moritz in Grafenstein, der Gasthof zum Dorfschmied in Klein St. Paul und das Fischrestaurant Sicher in Tainach. Doch der Slow Food Kärnten Guide holt nicht nur Restaurants und Gasthäuser vor den Vorhang. Auch 33 Buschenschenken und Almhütten entsprechen den Kriterien der strengen Jury. Zwei von ihnen erhalten sogar die Urkunde mit fünf Schnecken: Alexander Alm und Huaba Hittn.

Kulinarische Feste und Veranstaltungen

Ein großes Kapitel im „Handbuch für kulinarische Entdecker“ ist auch den Kärntner Festen gewidmet. Hier reicht der Bogen von besucherintensiven Brauchtumsveranstaltungen, wie dem Villacher Kirchtag bis zu Kulinarik Veranstaltungen wie dem Küchen- und Hüttenkult in der Region Villach, Tage der Alpen Adria Kulinarik in Klagenfurt bis zu Geheimtipps an versteckten Orten. Der neue Guide verweist auch auf elf ausgewiesene Slow Food Dörfer und drei Slow Food Travel Regionen – Lesachtal/Gailtal/Weissensee, Mittelkärnten und Lavanttal.