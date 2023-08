Wegen Frühjahrsputz Aufgepasst: Oswaldiberg­tunnel ab 20 Uhr gesperrt A10 Tauernautobahn - In der Nacht vom 27. auf den 28. April 2023 wird im Oswaldibergtunnel zwischen auf der A10 Tauernautobahn eine Tunnelwäsche durchgeführt. Darum ist eine Durchfahrt in Fahrtrichtung Salzburg zwischen 20 und 5 Uhr früh nicht möglich. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (51 Wörter) © 5min.at

Autofahrer aufgepasst! In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, den 28. April 2023, wird der Oswaldibergtunnel auf der A10 Tauernautobahn in Fahrtrichtung Salzburg gesperrt. Laut der ASFINAG wird in der Zeit zwischen 20 und 5 Uhr früh eine Tunnelwäsche durchgeführt. Ausweichen könnt ihr währenddessen über die B100 Drautal Straße.