Ab Samstag Türkei-Wahl: Auslands­türken können auch in Graz abstimmen Graz - Etwa zwei Wochen vor den Wahlen in der Türkei startet die Stimmabgabe für türkische Staatsangehörige in Österreich. In Graz kann ab Samstag, dem 29. April, gewählt werden.

In etwa zwei Wochen beginnen in der Türkei die Präsidenten- und Parlamentswahlen. Für die etwa 100.000 türkische Staatsbürger in Österreich beginnt der Urnengang ab Donnerstag, dem 27. April. Sie können jetzt schon in den drei Generalkonsulaten in Wien, Salzburg und Bregenz bis 9. Mai ihre Stimmen abgeben. Während des verlängerten Wochenendes, also von Samstag, dem 29. April, bis Montag, dem 1. Mai, haben dann die Wahllokale in Innsbruck, Link und Graz geöffnet, heißt es bei “Vienna.at”.