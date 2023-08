Wohnung in Brand

Mieter kommt nach Hause - erlebt böse Über­raschung

Lieboch - Am heutigen Nachmittag kam es zu einem Brand in einer Wohnung in Lieboch. Rasch konnten die Feuerwehren "Brandaus" geben. Bei dem Feuer wurde niemand verletzt.

von Sabrina Tischler