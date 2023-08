Donnerstagabend Müllcontainer brannte lichter­loh: Feuerwehr rückte aus Arnoldstein - Ein Müllcontainerbrand rief am Donnerstagabend, dem 27. April 2023, die Florianis der Freiwilligen Feuerwehr Arnoldstein auf den Plan. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (48 Wörter) © FF Arnoldstein

Am Donnerstagabend wurde die Freiwillige Feuerwehr Arnoldstein zur Pfarrkirche alarmiert. Dort ist aus bisher unbekannter Ursache ein Müllcontainer in Brand geraten. “Eine Beschädigung am Kirchengebäude konnte noch rechtzeitig verhindert werden”, heißt es seitens der Florianis. Die genaue Ursache wird nun seitens der Polizei ermittelt.