Prognose für Kärnten Ausblick: So wechsel­haft wird das Wetter am Freitag Kärnten - Dicke Wolken begleiten uns am Freitag durch den Tag. Die Sonne kommt voraussichtlich nur in den südlichen Regionen Kärntens zum Vorschein. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (99 Wörter) © Katharina Widmann

Am Freitag dominieren ausgedehnte und tagsüber im Norden zunehmend auch dichte Wolken. In den südlichen Regionen ist es aber trocken und es scheint zwischendurch kurz die Sonne. “Das Klagenfurter Becken ist dabei begünstigt”, verraten die Meteorologen von Geosphere Austria. Vom Mölltal bis zum Oberen Lavanttal solltet ihr hingegen einen Regenschirm einpacken. Hier kommt am Nachmittag etwas Regen auf. Die Temperaturen liegen dabei zwischen 13 und 18 Grad.

So wird das Wetter in Klagenfurt:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Klagenfurt.





So wird das Wetter in Villach:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Villach.