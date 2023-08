Rettung rückte aus Moped­unfall in Wolfsberg: 15-Jähriger verletzt Wolfsberg - Ein 15-jähriger Mopedlenker stürzte am Donnerstagabend auf der St. Mareiner Straße in der Gemeinde Wolfsberg. Er musste mit der Rettung ins Krankenhaus eingeliefert werden. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (66 Wörter) SYMBOLFOTO © Pexels / Joshua Brown

Ein 15-jähriger Mopedfahrer aus dem Bezirk Wolfsberg war am Donnerstagabend, dem 27. April 2023, auf der St. Mareiner Straße in St. Stefan unterwegs. “Dabei verlor er aus bisher unbekannter Ursache in einer Linkskurve die Kontrolle über das Fahrzeug und kam zu Sturz”, heißt es seitens der Polizei. Er erlitt dabei Verletzungen und wurde nach notärztlicher Erstversorgung von der Rettung in das LKH Wolfsberg gebracht.