Wetterprognose Es wird warm trotz Wolken­decke & kaum Sonnen­schein Steiermark - Eine Warmfront zieht durch die Steiermark und es wird mit Höchsttemperaturen bis zu 19 Grad wieder etwas wärmer. Dennoch bleibt es auch am Freitag stark bewölkt. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (104 Wörter) SYMBOLFOTO © Thomas Kaiser

Stark bewölkt mit nur einzelne Sonnenfenster: So sieht das Wetter am Freitag aus. “Von Westen her breitet sich im Zuge eines schwachen Warmfrontdurchgangs ab etwa Mittag Regen auf die meisten Landesteile aus, die Schneefallgrenze liegt über 2000 Meter. Am ehesten trocken bleibt es im Südosten sowie ganz im Osten, auch im Grazer Becken setzten die Niederschläge voraussichtlich erst spätnachmittags ein”, heißt es von den Experten der GeoSphere Austria. Es weht ein mäßiger Westwind. Das Thermometer zeigt am Freitag Höchstwerte zwischen 14 und 19 Grad an.

So wird das Wetter in Graz:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Graz.