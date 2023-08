Am 10. Mai Musikalischer Früh­ling: Dieses Orch­ester spielt bald für Graz Graz - Das Kammerorchester Con Fuoco gibt gemeinsam mit Gastdirigentin Elfriede Reissig und Posaunist Stefan Obmann ein Frühlingskonzert in Graz. Geleitet wird das musikalische Fest von Svetoslav Borisov. Der Eintritt ist frei. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (167 Wörter) Das Kammerorchester con fuoco begeistert mit Konzerten im In- und Ausland. Am 10. Mai findet das Frühlingskonzert statt. © Kulturforum.eu

Das Konzert widmet sich der Natur im Spiegel der Zeit. Die programmatische Klammer bilden Mozarts Ouvertüre zur Oper die Zauberflöte und Haydns feurig-virtuose 44. Symphonie. Gemeinsam mit Gastdirigentin Elfriede Reissig und Posaunist Stefan Obmann gibt das Kammerorchester bekannte Stücke zum Besten. Das Orchester wurde 2007 gegründet und steht unter der Leitung des an der Kunst Universität Graz ausgebildeten Dirigenten Svetoslav Borisov. Im Rahmen seiner Tätigkeit ermöglicht das Orchester bei seinem jährlichen Festival MUSIK:TAGE Orchesterpraxis für junge Musiker. Seit 16 Jahren begeistert der Klangkörper im Wiener Musikverein, Palais Lobkowitz, Opernhaus Lviv, Vilnius, Congress Villach, Musikverein Graz oder im Grazer Landhaushof.

So kannst du dich anmelden:

Das Konzert findet bei freiem Eintritt statt. Man sollte schnell sein, denn die limitierten Tickets werden ausschließlich nach Anmeldung per E-Mail vergeben. Zusätzliche Karten werden nicht verkauft. Bis 5. Mai 2023 kann man eine E-Mail an [email protected] mit dem Betreff “Musik:tage” schreiben und sich so eine von 250 kostenlosen Eintrittskarten sichern.