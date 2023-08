Für den Wintertourismus Aushänge­schild Kärnten: Seil­bahnen erstellen nachhaltigen „Leitfaden“ Kärnten - Seit Jahrzehnten verwendet die Kärntner Seilbahnwirtschaft Öko-Energie und arbeitet an der Energieeffizienz. Jetzt soll der Weg in den nachhaltigen Wintertourismus noch strategischer fortgesetzt werden. Als Basis dient dazu ein passender Leitfaden. von Janine Ploner 3 Minuten Lesezeit (438 Wörter) Wirtschaftskammer-Präsident Jürgen Mandl, Manuel Kapeller-Hopfgartner, Landesrat Sebastian Schuschnig mit Gerald Hackl und Jürgen Petutschnig bei der Präsentation des neuen Leitfadens der Nachhaltigkeit. © Fotocredit: WKK/ Anita Arneitz

100 Prozent Ökostrom. 20 Prozent Einsparung des Energieverbrauchs in den vergangenen zehn Jahren. Sparsamer Umgang mit Ressourcen und modernes Schneemanagement. Bereits jetzt kann die Kärntner Seilbahnwirtschaft in Sachen Nachhaltigkeit einiges vorweisen. Aber dabei soll es nicht bleiben. „Wir sind bereits auf einem guten Niveau, aber wir wollen noch besser werden“, sagt Manuel Kapeller-Hopfgartner, Obmann der Fachgruppe Seilbahnen der WK-Kärnten. Wie es nachhaltig weiter gehen soll, dazu haben sich Seilbahnunternehmen aus dem ganzen Land ein Jahr lang auf einen begleiteten Prozess eingelassen und gemeinsam einen knapp hundertseitigen „Leitfaden für Nachhaltigkeit“ erarbeitet. Unter der Leitung von Gerald Hackl von der Trigon Entwicklungsberatung und Jürgen Petutschnig vom Umweltbüro wurde das Arbeitspapier erstellt. Der Fokus lag dabei auf den drei Schwerpunkten Energie, Biodiversität und Mobilität.

Gemeinsamer nachhaltiger Weg

Einen Schulterschluss hierfür gibt es von Wirtschaftskammer-Präsident Jürgen Mandl und Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP). „Die Seilbahnen sind wichtige Partner für einen nachhaltigen und energieautarken Wintertourismus. Wir wollen die Zukunft jetzt gestalten und können nicht ewig auf Genehmigungen oder die Umsetzung warten“, so Präsident Mandl. Den Leitfaden der Seilbahnwirtschaft bezeichnete Schuschnig als richtigen Schritt, dessen Umsetzung er nun unterstützen werde. Schuschnig ist davon überzeugt, dass die Kärntner Seilbahnwirtschaft den richtigen Weg eingeschlagen hat, und will gemeinsam die Umsetzung von Vorzeigeprojekten vorantreiben „Wir müssen den Ausbau der erneuerbaren Energie in allen Formen beschleunigen. Strom muss stärker vor Ort produziert und verbraucht werden, ohne eine immense Mehrbelastung der Netze zu verursachen.“

Ideen warten auf Umsetzung