Danke für euren Einsatz Drauufer-Reinigung: Fischerei­verein sagte dem Müll den Kampf an! Velden - Der Fischereiverein der Draukraft mit Obmann Ing. Reinhard Poscharnig und Kassier Manfred Schwarz und ihrem Team organisierten auch heuer wieder eine Flurreinigungsaktion. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (120 Wörter) #GOODNews © Sobe/KK

Von der Wehr in St. Martin bis zum Kraftwerk Mühlbach wurde das alte Draugerinne von den Petrijüngern des Vereines mit Unterstützung des Bürgermeister-Trios Ferdinand Vouk, Franz Richau und Guntram Perdacher gereinigt. Zahlreiche Freiwillige nahmen an der Säuberungsaktion teil und stellten sich in den Dienst für eine saubere Umwelt. Von den Helfern wurden säckeweise Müll und Plastik gesammelt, auch alte Reifen, Kühlschränke und weiteres Sperrgut. Der Blick auf den großen Müllberg macht die zahlreichen Freiwilligen traurig und verärgert zugleich. Die drei Gemeindechefs aus Velden, Rosegg und St. Jakob bedankten sich namens der Gemeinden bei den freiwilligen Helfern und luden nach getaner Arbeit zu einer zünftigen Jause ein.