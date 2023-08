Über 70 Projektideen Ausgezeichnet: So innovativ sind die Projekte der Kärntner Maturanten Spittal an der Drau/Kärnten - Am 21. April 2023 fand der 18. österreichweite Maturaprojektwettbewerb der FH Kärnten statt, bei dem mehr als 70 Projektideen aus sieben Bundesländern auf dem Campus Spittal präsentiert wurden. von Janine Ploner 3 Minuten Lesezeit (367 Wörter) Das Projekt „SmartDumbBell" hat auch in der Kategorie "Smarte Systeme" einen Sonderpreis von Silicon Alps erhalten. © FH Kärnten

Bis Ende März folgten rund 150 Maturanten österreichweit dem Aufruf, ihre vorwissenschaftlichen Arbeiten und Diplomarbeiten beim diesjährigen Maturaprojektwettbewerb der FH Kärnten einzureichen. Das Finale des Wettbewerbes fand am Campus Spittal am 21. April 2023 statt: „Die präsentierten Projekte zeigten die Kreativität und das Engagement der jungen Generation im Umgang mit aktuellen und auch gesellschaftlichen Herausforderungen“, so Carmen Sourij, verantwortlich für das Schulservice an der FH Kärnten.

Vom Maturaprojekt zur Posterpräsentation

Die Schüler Kristof Katzenberger, Lukas Löschl und Florian Wehse von der HTL Rennweg haben den 1. Platz in der Kategorie Engineering für ihr Projekt „ModuStat – Das modulare Messstationen Mesh-Netzwerk” gewonnen. Das innovative und modulare System hat Jurymitglied Robert Hauser, Studiengangsleiter Maschinenbau an der FH Kärnten, besonders beeindruckt. Der 1. Platz in der Projektkategorie „Vorwissenschaftliche Arbeit“ ging an das BG/BRG St. Martin in Villach. Das Thema „Verschiedene Unendlichkeiten durch Zahlenmengenerweiterungen und die Bedeutung komplexer Zahlen” von Carina Marie Tschuden hat die Jury durch seine Tiefe und Anwendbarkeit beeindruckt. Die Arbeit beschäftigt sich mit den Grundbausteinen der Mengenlehre – den Zahlenmengen – und zeigt auf, wie die unendliche Größe von Zahlen in unserem täglichen Leben angewendet wird. Sie ist während ihres IT-Ferialpraktikums auf dieses Thema gestoßen und hat es in einer außergewöhnlichen Weise bearbeitet.

„ModuStat - Das modulare Messstationen Mesh-Netzwerk" von Kristof Katzenberger, Lukas Löschl und Florian Wehse. © FH Kärnten „Verschiedene Unendlichkeiten durch Zahlenmengenerweiterungen und die Bedeutung komplexer Zahlen" von Carina Marie Tschuden. © FH Kärnten

Sonderpreis von Silicon Alps

Das Europagymnasium Klagenfurt hat in der Kategorie Gesundheit und Soziales den ersten Platz für die Vorwissenschaftliche Arbeit mit dem Thema „Female Sex Hormones – Their Function and Impact on the Female Body” von Marina Luderer erzielt. Die Arbeit überzeugte die Jury, insbesondere Studiengangsleiterin für Soziale Arbeit an der FH Kärnten, Waltraud Grillitsch, mit ihrer sehr guten und professionellen Aufarbeitung sowie ihrer wissenschaftlichen Fundierung. Die Arbeit wurde in englischer Sprache verfasst. Die HTL Mössingerstraße in Klagenfurt hat mit ihrem innovativen Projekt „SmartDumbBell” in der Kategorie IT den 1. Platz erreicht. Benjamin Roshan, Lukas Ressler und Luca Sunitsch haben eine smarte Kurzhantel entwickelt, die in Kombination mit einer App das Training optimiert. Sensoren in der Hantel erfassen Echtzeitdaten zum Bewegungsablauf und übermitteln diese an das Smartphone des Nutzers. Dieses Projekt hat auch in der Kategorie “Smarte Systeme” einen Sonderpreis von Silicon Alps erhalten.