Auswertung des aktuellen Immobilienpreisspiegels Immobilien­markt in Kärnten: Stabilität und Beruhigung Kärnten - Die Auswertung des aktuellen Immobilienpreisspiegels zeigt: Der Immobilienmarkt in Kärnten hat sich in den letzten Monaten beruhigt, nachdem in den Vorjahren hohe Preissprünge zu beobachten waren. Im Vergleich zu anderen Bundesländern in Österreich sind die Preissteigerungen in Kärnten moderat ausgefallen, teilweise blieben sie sogar hinter den Erwartungen zurück. Das sorgt für Stabilität und Beruhigung.

„Die Nachfrage nach Immobilien in Kärnten bleibt weiterhin stabil, vor allem aus den angrenzenden Bundesländern. Einige Destinationen wie zum Beispiel rund um den Wörthersee sind ebenfalls nach wie vor sehr gefragt. Im vierten Quartal 2022 war zwar ein Rückgang der Immobilientransaktionen spürbar. Trotzdem bleibt der Markt insgesamt robust und es ist davon auszugehen, dass die Situation in Zukunft weiter stabil bleiben wird,“ bringt Mag. Paul Perkonig, Fachgruppenobmann der Immobilien- und Vermögenstreuhänder der Wirtschaftskammer Kärnten, die Auswertung des aktuellen Immobilienpreisspiegels auf den Punkt.

Moderate Preisanstiege

Baugrundstücke haben in Kärnten um 7,67 Prozent angezogen, auffällig ist die Preisentwicklung in Villach (Land) mit einem Plus von 18,67 Prozent und Klagenfurt Stadt mit einem Plus von 12,48 Prozent. Die teuersten Baugrundstücke befinden sich weiterhin in Klagenfurt (Stadt) mit durchschnittlich 247,08 Euro pro Quadratmeter vor Villach (Stadt) mit 197,93 Euro pro Quadratmeter. Mit einem Anstieg von 6,53 Prozent sind die Preisanstiege in der Kategorie Eigentum/Erstbezug relativ moderat ausgefallen. Die beiden größten Städte Klagenfurt und Villach haben als urbane Ballungszentren naturgemäß weiterhin die höchsten Preise, während am anderen Ende der Skala die Bezirke Völkermarkt, Hermagor und Villach (Land) zu finden sind.

Beliebte Gebrauchtimmobilien

In der Kategorie „Eigentum gebraucht“ haben die Preise stärker angezogen als in den Vorjahren, was auf eine höhere Nachfrage bei gebrauchten Immobilien zurückzuführen ist. Da sie günstiger sind als Neubauten, sind sie für viele Käufer:innen attraktiver. Der Durchschnittspreis pro Quadratmeter liegt bei gebrauchten Immobilien bei rund 1000 Euro unter dem von Neubauten. Sowohl im Neubaubereich als auch bei Gebrauchtimmobilien liegt in beiden Kategorien naturgemäß der Zentralraum preislich am höchsten.

Grünes Umland boomt

Die Nachfrage nach Immobilien in Klagenfurt-Land und in der Region rund um die größten Kärntner Seen ist nach wie vor sehr hoch. „Der attraktive Kärntner Zentralraum – Klagenfurt am Wörthersee und Villach einschließlich der grünen Umlandbereiche – wächst und erfreut sich größter Beliebtheit. Einmal mehr ein Signal der Interessent:innen für den Wunsch nach Freiraum, nach entspanntem Wohnen im Grünen, verbunden mit dem Vorteil der günstigeren Preise im Umland,“ so Mag. Perkonig abschließend.