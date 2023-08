Kapitalerhöhung Stadt plant "Rettung des Flughafens durch Mehrheits­übernahme" Klagenfurt - Beteiligungs- und Finanzreferent Vizebürgermeister Mag. Philipp Liesnig möchte per Kapitalerhöhung durch die Stadt die drohende Pleite des Klagenfurter Flughafens abwenden. Anteile der Stadt würden sich mit diesem Schachzug automatisch von 5 auf 47,5 Prozent erhöhen! von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (271 Wörter) © 5min.at

Mit einer Kapitalerhöhung in der Höhe von 3,7 Millionen Euro will Klagenfurts Finanz- und Beteiligungsreferent Vizebürgermeister Mag. Philipp Liesnig die Mehrheitsverhältnisse am Klagenfurter Flughafen für die Stadt sichern: „Damit wären der Betrieb des Flughafens, die Arbeitsplätze, sowie die Mehrheit der öffentlichen Hand am Flughafen gesichert. Darüber hinaus hätte diese Kapitalerhöhung zur Folge, dass die Stadt auch einen 47,5prozentigen Anteil an der 220 Hektar großen Liegenschaft erhalten würde.“

„Damit ergibt sich für die Stadt das Recht, die Kapitalerhöhung alleine durchzuführen“

Doch wie ist das möglich? Um eine drohende Zahlungsunfähigkeit der Klagenfurter Flughafengesellschaft zu verhindern, wurde in der Generalversammlung eine Kapitalerhöhung von 3,7 Millionen Euro vereinbart. Stadt und Land haben ihren Anteil eingezahlt, Mehrheitseigentümer Lilihill und die KBV haben an ihren Anteil Bedingungen geknüpft, die unerfüllbar sind, teilt die Stadt Klagenfurt in einer aktuellen Aussendung mit. „Damit ergibt sich für die Stadt das Recht, die Kapitalerhöhung alleine durchzuführen“, so Liesnig. Die Ausübung dieses Rechts sei der Stadt Klagenfurt durch die Geschäftsführung der Klagenfurter Flughafen-Betriebsgesellschaft bestätigt und bis spätestens 10. Mai eingeräumt worden.

Philipp Liesnig © StadtKommunikation

Beschluss des Gemeinderats erforderlich

„Mit diesem Schachzug erhöht die Stadt mit 3,7 Millionen Euro die Anteile am Flughafen samt der Riesenfläche an wertvollen Grundstücken mit einem Schlag von 5 auf 47,5 Prozent“, so der Beteiligungsreferent. Für die Umsetzung sind noch entsprechende rechtliche Vorprüfungen und ein Beschluss des Gemeinderates erforderlich. „Durch verantwortungsbewusstes Wirtschaften und Auswirkungen des positiven Rechnungsabschlusses ist es der Stadt nun möglich, den Flughafen als wichtige Infrastruktureinrichtung zu retten“ so Liesnig.