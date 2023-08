Sechs neue Walls aufgestellt monitor­werbung am Weg zum modernsten LED-Wall Netz in Österreich Kärnten - Mit je zwei neuen LED Walls in Klagenfurt, Hermagor und Spittal an der Drau öffnet monitorwerbung Kärnten die Tür zu einem neuen Qualitätsstandard in der digitalen Außenwerbung. Doch sie sind erst der erste Schritt. Bis August folgen 14 weitere, womit in Summe 20 LED Walls umgerüstet werden. Spätestens dann verfügt monitorwerbung Kärnten über das modernste flächendeckende Netzwerk in Österreich. von Carolina Kucher 4 Minuten Lesezeit (590 Wörter) Werbung Peakmedia Techniker Thomas Gutsche beim Aufbau der neuen LED Walls, die mit 3,9 mm Pixel-Pitch zu den absoluten Premiumprodukten in der digitalen Außenwerbung gehören. © monitorwerbung

Pixel-Pitch nennt sich die Währung, die bei LED Walls die Auflösung und damit die Qualität bestimmt. Im Klartext: Je geringer der Abstand zwischen Pixeln, desto klarer die Sicht und höher die Leuchtkraft. Aktuell gelten bei großflächigen LED Walls 6 bis 8 mm Pixel-Pitch als Standard. Ein Richtmaß, das monitorwerbung Kärnten schon bald deutlich unterbieten – oder anders gesagt übertrumpfen – wird. Der Digital-out-of-Home Experte startete kürzlich eine Qualitätsoffensive, die das hiesige flächendeckende Netzwerk zu einem Vorreiter in Österreich macht. Denn die ersten sechs neuen LED Walls, die kürzlich in Hermagor sowie in Spittal an der Drau und Klagenfurt montiert wurden, gelten mit ihren 3,9 mm Pixel-Pitch als absolute Premiumprodukte in der digitalen Außenwerbung. Und sie markieren erst den Anfang. In zwei Wochen folgt Villach und bis August folgen 14 weitere solcher LED Walls. Der Schwerpunkt liegt im urbanen Bereich. „Wir rüsten in Klagenfurt fünf, in Villach und Spittal je drei, in St. Veit und Wolfsberg zwei und in Völkermarkt eine Wall auf diesen neuesten Standard um. In Summe investieren wir knapp 800.000,- Euro in mehr Qualität und Energieeffizienz“, verrät monitorwerbung Kärnten Geschäftsführer Andreas Lanner.

Mehr Leuchtkraft trotz geringerem Stromverbrauch

Die Werbekunden freut’s. Denn die neuen LED Walls versprechen deutlich mehr Aufmerksamkeit. Das liegt zum einen an der stärkeren Leuchtkraft, die moderne LED Walls trotz geringerem Stromverbrauch erreichen. Zum anderen nimmt das Auge die Werbebotschaft dank besserer Auflösung schneller war. „Wir haben bereits wenige Stunden nach der Umrüstung erste positive Feedbacks bekommen. Schon von weitem sind die neuen LED-Walls echte Eyecatcher, weil die Farben intensiver, die Bilder klarer und die Schriften leichter lesbar sind“, bestätigt monitorwerbung Medienberaterin Sarah Sturm-Landsfeldt.

monitorwerbung Kärnten hat kürzlich in Hermagor 2 LED Walls der neueste Generation installiert. 16 weitere in ganz Kärnten folgen. © monitorwerbung

Perfekte Bildqualität

Zusätzlich wird die Aufmerksamkeitsspanne verlängert, sprich ein Autofahrer erblickt deutlich länger als bisher ein gestochen scharfes Bild. „Ein Pixelabstand von 3,9 mm bedeutet, dass man viel näher an die LED Wall heranfahren kann, und immer noch eine perfekte Bildqualität wahrnimmt“, erklärt Projektleiter Christian Gindele von Peakmedia, die gemeinsam mit monitorwerbung Kärnten Hardware-Projekte wie diese umsetzt. Übernommen wird die komplette Abwicklung – von der Planung und Zusammenstellung der Komponenten über den Aufbau bis zur laufenden Wartung. „Da wir alle Anlagen fernwarten, garantieren wir höchste Betriebssicherheit. Sollte tatsächlich ein Problem auftreten, können wir jede LED Wall remote neu hochfahren. In Kombination mit modernen Helligkeitssensoren, die dafür sorgen, dass die Lichtstärke optimal an das Umgebungslicht angepasst wird, werden wir sowohl den Stromverbrauch minimieren als auch die Lebensdauer der LED Walls deutlich verlängern“, ist sich Gindele sicher.

Hält auch bei Wind und Wetter!

Dass die LED-Walls auch widrigsten Wetterverhältnissen trotzen, mussten sie schon bei ihren allerersten Betriebsstunden unter Beweis stellen. Trotz Temperaturen um die 0 Grad hat das Peakmedia Montageteam rund um Thomas Gutsche und Mike Mascher beide LED Walls in Hermagor in wenigen Stunden wieder ans Netz genommen. „Eine LED Wall ist innerhalb einer Stunde montiert. Natürlich kommt noch die Zeit für die Anlieferung und das Feintuning hinzu. Aber die Montage geht bei uns fix“, bestätigt Mascher.

Peakmedia-Technik Leiter Mike Mascher hat mit seinem Team dafür gesorgt, dass die neuen LED Walls innerhalb weniger Stunden wieder am Netz waren. © monitorwerbung

Über monitorwerbung Kärnten

monitorwerbung Kärnten hat in den letzten Jahren seine Digital-out-of-Home Standorte sukzessive ausgebaut und vermarket heute in Kärnten und Osttirol 40 großflächige LED-Walls an hochfrequentierten Straßen in allen Bezirken sowie 350 Indoor und Outdoor Screens. Damit verfügt monitorwerbung über das größte DooH-Netzwerk im Land. Zusätzlich hält monitorwerbung Kärnten Beteiligungen an monitorwerbung Südtirol und Österreich.