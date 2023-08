Sturm Graz Spitzen­koch Johann Schmuck serviert Glücks­bringer für das Cup­finale Graz - Er ist Österreichs erfolgreichster Haubenkoch und wohl einer der größten Sturm-Fans. Als Glücksbringer für seinen Herzensclub Sturm Graz hat sich Johann Schmuck etwas ganz Besonderes einfallen lassen. von Janine Ploner 2 Minuten Lesezeit (277 Wörter) Am Sonntag wird 8-Hauben-Koch Johann Schmuck selbst im Stadion sein. © achromatic photography

In der Mühle in Stainz serviert er bereits seit ein paar Tagen und noch bis zum Cupfinale am Sonntag gegen Rapid Wien ein Gericht ganz in den Vereinsfarben seiner Schwarz-Weißen. Weiße Schokolade und schwarze Brombeeren dominieren auf dem schwarz-weißen Teller. Dazu in Anlehnung an die Vereinsfarben von Rapid Wien grüne Fichtenspitzen.

Österreichs erfolgreichster Haubenkoch

Am Sonntag wird 8-Hauben-Koch Johann Schmuck selbst im Stadion sein. Bis dahin unterstützt der Weststeirer seinen Club mit der köstlichen Speise. „Die ganze Steiermark fiebert auf das Finale hin und als gutes Omen kann es ja nicht schaden, wenn wir da in unseren Restaurants einen Teil dazu beitragen“, so Schmuck. Als Chef von gleich drei Restaurants ist er mit acht “Gault&Millau Hauben” übrigens Österreichs erfolgreichster Haubenkoch. Drei Hauben befinden sich im Terra, drei im Broadmoar und zwei in der Mühle.

Kulinarik verbindet

Die Liebe zum SK Sturm ist kein Geheimnis: Mit Stolz trägt Schmuck ein Sturm-Armband, zudem ist er bei vielen Spielen im Heimstadion und begleitet seine Mannschaft sogar zu so manchem Europacupspiel. Dass unter den Fans seiner Kochkunst auch Anhänger anderer Vereine und natürlich auch GAK-Fans sind, weiß Schmuck natürlich: „Das hat der Genuss mit dem Fußball gemeinsam, beides verbindet die Menschen. An unseren Tischen sind alle willkommen.“ Einen Tipp für das Finale hat der Haubenkoch auch parat: „Es wird ein knappes Spiel mit einem 1:0-Sieg für uns.“ Sollte Sturm Graz dann tatsächlich den Titel holen, will Schmuck für die Cupsieger ein ganzes Menü nur in den Vereinsfarben servieren. „Da lade ich die Mannschaft dann gerne dazu in eines meiner Lokale ein.“