Sachbeschädigung Haus­durchsuchung: Polizei nimmt Graffiti-Sprayer (23) fest Graz - Bereits am Mittwoch, 26. April 2023, nahmen Beamte einen 23-Jährigen fest. Er wird beschuldigt, vermehrt Sachbeschädigungen durch Graffiti vorgenommen zu haben. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (116 Wörter)

Durch umfangreiche Ermittlungen von Beamten der Polizeiinspektion Graz-Karlauerstraße in Zusammenarbeit mit dem Kriminalreferat Graz konnte ein 23-jähriger in Graz wohnhafter Rumäne ausgeforscht werden. Der Mann wird beschuldigt, seit Anfang des Jahres 2023 Sachbeschädigungen durch Graffiti in über 40 bekannten Fällen verwirklicht zu haben.

Festnahme und Hausdurchsuchung

Die Staatsanwaltschaft Graz erwirkte eine Festnahmeanordnung sowie eine Anordnung zur Hausdurchsuchung gegen den 23-Jährigen. Die Festnahmeanordnung konnte am 26. April 2023 zur Mittagszeit vollzogen werden. Anschließend führten die Beamten eine Hausdurchsuchung durch und stellten die Mobiltelefone des 23-Jährigen sicher. Im Zuge der Einvernahme zeigte sich der 23-Jährige umfassend geständig. Der amtsbekannte Mann wurde nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.