Zweistöckiger Neubau Zum 170. Jubiläum: Feuerwehr­wache Ost rüstet neu auf Graz - Gestern wurde im Gemeinderat der Neubau der Feuerwehrwache Ost am Dietrichsteinplatz einstimmig beschlossen. Der Baustart des 13,5 Millionen Euro Projektes soll spätestens mit Anfang nächsten Jahres stattfinden. von Janine Ploner 2 Minuten Lesezeit (328 Wörter) Ein aktuelles Foto der Feuwehrwache Ost © Berufsfeuerwehr Graz

Der für die Berufsfeuerwehr Graz verantwortliche Stadtrat Manfred Eber (KPÖ) zeigt sich erfreut: „Ich freue mich besonders, dass wir den Neubau der Feuerwehrwache Ost ausgerechnet im 170. Jahr der Gründung der Berufsfeuerwehr Graz beschlossen haben. Die sehr in die Jahre gekommene Wache wird durch ein zeitgemässes Rüsthaus ersetzt. Mit dieser Investition wird die Schlagkraft der Feuerwehr ausgebaut und wir erhöhen dadurch die Sicherheit für die Grazer Bevölkerung.“

Klimafreundlich und nachhaltig

Seit 134 Jahren wurde an diesem Standort eine Feuerwehrwache betrieben. Das Gebäude ist nun endgültig an seine Endnutzungsdauer angekommen. Vor allem die Wagenhalle ist für die Unterbringung eines zeitgemäßen Fuhrparks nicht mehr geeignet. Ein besonderes Augenmerk wird bei dem zweistöckigen Neubau, welcher oberhalb der Wagenhalle in begrünter Holzbauweise errichtet wird, auf klimafreundliche nachhaltige Baustandards gelegt. Ebenso spielen die geplanten Ruhe- und Aufenthaltsräume eine wichtige Rolle. „Die Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr, die 24 Stunden für die Sicherheit der Grazer Bevölkerung im Dienst stehen, benötigen optimale Bedingungen während den Arbeits- und Bereitschaftszeiten, um im Einsatzfall bestmögliche Leistungen erbringen zu können“, so Stadtrat Eber.

Am Areal der Grazer Messe stationiert

Einsatzstrategisch ist die Feuerwehrwache Ost für die Innenstadt sowie den östlichen Teil von Graz, in welchen sich das LKH Graz sowie die Karl Franzens-Uni Graz befinden, von essentieller Bedeutung. Während der zweijährigen Bauzeit wird die Mannschaft der Feuerwehrwache Ost am Areal der Grazer Messe stationiert sein. „Mit dem Ausweichquartier schaffen wir gute Synergien im Haus Graz. Für das Ersatzquartier werden Räumlichkeiten der Messe, die zur Zeit nur als Lager genutzt werden, saniert, und nachher als zusätzliche Veranstaltungsräumlichkeit hergerichtet“, betont Eber die gute Kooperation zwischen der Berufsfeuerwehr und der Messe Graz.

So sah die Wache zu Beginn aus. © Berufsfeuerwehr Graz © Berufsfeuerwehr Graz

Feuerwache Ost – Meilensteine

2019 wurde eine Machbarkeitsstudie zur Feuerwache Ost gemeinsam von der Stadtbaudirektion (Referat Hochbau) und in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr erstellt. Die Studie geht von einem gesamten Abbruch des Bestandes aus und sieht einen Neubau vor.