Großaufgebot an Einsatz­kräften: Rund 300 Mann üben für den Ernstfall Klagenfurt-Land - Rund 300 Einsatzkräfte und 50 Fahrzeuge verschiedenster Rettungs- und Hilfsorganisationen sind heute und morgen (28. und 29. April) im Einsatz, um mehrere Szenarien für den Ernstfall zu üben.

Zu einem regelrechten Aufmarsch an Einsatzkräften kommt es am heutigen 28. und am 29. April im Großraum Klagenfurt-Land. Aber keine Sorge: Dort werden die Rettungs- und Hilfsorganisationen für den Ernstfall üben.

Üben für den Ernstfall

“Kameraden der Feuerwehren können sich, zusätzlich zum regulären Dienst, bei sogenannten Katastrophenzügen anmelden, um im Katastrophenfall in und um Kärnten zu helfen. Sie werden dann für Einsätze wie z.B. Murenabgänge, Hochwasser, Sturm, aber auch im Bereich Waldbrand und Erdbeben geschult und ausgebildet”, erklärt das Kommando des 3. Kärntner KAT-Zuges in einer Aussendung.

Mehrere Rettungs- und Hilfsorganisationen mit dabei

Am 28. und 29. April üben rund 300 Feuerwehrkameraden gemeinsam mit anderen Rettungs- und Hilfsorganisationen aus Kärnten und Slowenien im Großraum Ebenthal. Auch der Kriseneinsatzstab der Marktgemeinde Ebenthal nimmt aktiv an dieser Übung teil, um für Ernstfälle gut gerüstet zu sein.