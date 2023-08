Verordnung läuft aus Keine FFP2-Masken­pflicht mehr: Was gilt ab 1. Mai noch? Kärnten - Am kommenden Sonntag, dem 30. April 2023, läuft die 2. COVID-19-Basismaßnahmenverordnung des Bundes aus. Aber was genau bedeutet das? von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (135 Wörter)

Seit Beginn der Coronapandemie im Jahr 2020 haben uns die verschiedensten Vorgaben durch den Alltag begleitet. Nun läuft die 2. COVID-19-Basismaßnahmenverordnung aus. Konkret bedeutet dies, dass es ab Montag, dem 1. Mai 2023, keine allgemeine Maskenpflicht mehr in Spitälern, bei Ärzten oder in Alten- und Pflegeheimen gibt. “Auf lokale Vorgaben ist dennoch zu achten”, betont man seitens des Landes. Ebenfalls mit 30. April endet die Möglichkeit der Risikogruppenfreistellung am Arbeitsplatz.

Was gilt jetzt noch? Corona gilt bis voraussichtlich 30. Juni 2023 als meldepflichtige Krankheit.

Auch die zehntägige Verkehrsbeschränkung für positiv Getestete bleibt bis voraussichtlich 30. Juni.

Bestehen bleiben die kostenlose Corona-Impfung, kostenlose Covid-19-Medikamente sowie die kostenlosen Corona-Tests bei Symptomen und für Risikopatienten.

Keine FFP2-Maskenpflicht in Krankenhäusern

Wie die Kärntner Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft (KABEG) mitteilt, fällt mit 1. Mai 2023 auch die FFP2-Maskenpflicht für Patienten, Mitarbeiter sowie externe Personen in ihren Spitälern. Auch hinsichtlich Besuchsregelung gebe es in den KABEG-Häusern keine covidbedingten Einschränkungen mehr. Es wird von der KABEG jedoch gebeten, auf medizinische und pflegerische Abläufe sowie Mitpatienten Rücksicht zu nehmen.