Tag der offenen Tür Harry's Home: So lebt es sich in dem neuen Villacher Hotel Villach - Die Kette “harry’s home” verfügt über zehn Hotels mit insgesamt 945 Zimmern in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Jetzt wurde die Liste um einen weiteren Beherbergungsbetrieb in Villach ergänzt. Beim heutigen Tag der offenen Tür haben wir für euch einen ersten Blick in das neue Quartier geworfen. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (197 Wörter) © 5min.at Artikel zum Thema Neues Hotel mit 96 Zimmer eröffnet im Villacher Zentrum

Am Montag war es endlich so weit: Das neue Hotel “harry’s home Villach” öffnete seine Türen am Bahnhofsplatz 5 in Villach und lud direkt zu einem Tag der offenen Tür. Auch wir sind dieser Einladung gefolgt und haben einen ersten Blick in die neue Unterkunft geworfen.

Stolz über die Neueröffnung: Sonja Sophie Ultsch, der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der harry’s home hotels & apartments. © 5min.at

So lebt es sich in dem neuen Hotel

Das neue Quartier verfügt über 96 Zimmer und Apartments, welche zum Teil sogar mit eigener Küche ausgestattet sind. Einige davon werden unter eigenem Motto geführt. Unter anderem gibt es ein Family & Friends Zimmer, 2-bedroom Apartments sowie das sogenannte Studio, welches sich vor allem für Geschäftsreisende anbietet. Zudem gibt es eine Tiefgarage, einen E-Bike-Verleih, einen Seminarraum sowie Service Points mit Waschmaschinen, Trocknern und Snackautomaten.

96 Zimmer und Apartments bietet der Villacher Hotelbetrieb. © 5min.at Fühlen soll man sich "wie Zuhause." © 5min.at Teils sind die Zimmer sogar mit eigener Küche ausgestattet. © 5min.at Service Points bieten den Gästen die Möglichkeit Waschmaschinen und Trockner zu nutzen. © 5min.at Auch Privatpersonen können sich in dem Hotel ein Frühstück gönnen. © 5min.at

Tier- und familienfreundliches Ambiente

In die neuen Räumlichkeiten wurden rund 2,5 Millionen Euro investiert. Großer Wert wurde dabei auch auf ein tier- und familienfreundliches Ambiente gelegt. Wie in allen harry’s home hotels können auch in Villach Kinder bis zum 11. Lebensjahr gratis in dem Quartier übernachten, erzählt man uns im Zuge der Hausführung. Zuständig für das neue Hotel in der Draustadt sind Philipp Gruber und Daniel Prägant.