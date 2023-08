Freitagvormittag

Motorrad­unfall in Paternion: Kärntner mit Rettung ins Kranken­haus eingeliefert

Paternion - In der Gemeinde Paternion kam es am Freitagvormittag, dem 28. April 2023, zu einem Motorradunfall. Der 59-jährige Lenker wurde ins Krankenhaus Spittal an der Drau eingeliefert.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (59 Wörter)