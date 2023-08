In der Steiermark 1500-Euro-Bonus soll diesen Beruf jetzt attraktiver machen Steiermark - Neben den laufenden Gehaltsverhandlungen hat Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß gemeinsam mit dem Vorstand der KAGes fünf Punkte zur Attraktivierung der Gesundheitsberufe vorgestellt - darunter auch ein 1.500-Euro-Bonus. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (152 Wörter) © Fotomontage 5min.at & xbrchx-Adobe Stock

Die Maßnahmen lässt man sich auch einiges kosten – 15 Millionen Euro sollen in die Hand genommen werden. “Ich nehme die Not an Personal und damit die Überlastung des Gesundheitspersonals täglich wahr”, meint Landesrätin Juliane Bogner-Strauß. Das Ergebnis eines Gremiums sei nun ein Maßnahmenpaket, bei dem es einiges an Geld für die Mitarbeiter im Gesundheitsbereich geben soll. SPÖ-Klubobmann Hannes Schwarz fordert jedenfalls nicht nur Einmalzahlungen sondern eine Dauerlösung. “Um die Gesundheitsversorgung in der Steiermark langfristig zu sichern, sind nachhaltige Strategien unabdingbar”, so Schwarz.

Maßnahmen dienen auch der “Attraktivierung”

Für die KAGes-Vorstände Gerhard Stark und Ulf Drabek sind diese Maßnahmen jedenfalls ein weiteres Signal im Bemühen, Mitarbeiter zu unterstützen: “Weiters dienen diese Maßnahmen auch der Attraktivierung als Arbeitgeber, insbesondere auch mit dem kommenden Projekt des zentralen Bettenmanagements zur Nivellierung der Belastung über all unsere Standorte.”