Schulterschluss gefordert "Alle Fakten auf den Tisch": Gerangel um Klagen­furter Flug­hafen geht weiter Klagenfurt - Für Furore sorgte am heutigen Freitag die Ankündigung des Klagenfurter Vizebürgermeisters Philipp Liesnig (SPÖ) per Kapitalerhöhung durch die Stadt die drohende Pleite des Klagenfurter Flughafens abwenden zu wollen. Sowohl Beteiligungsreferent LHStv. Martin Gruber (ÖVP) als auch Bürgermeister Christian Scheider (TK) meldeten sich daraufhin zu Wort.

Wie berichtet, möchte Vizebürgermeister Philipp Liesnig (SPÖ) per Kapitalerhöhung durch die Stadt die drohende Pleite des Klagenfurter Flughafens abwenden. Wenig später stellte Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) in einer Aussendung jedoch klar, dass es keine Alleingänge der Stadt in Bezug auf den Flughafen geben wird. Er fordert nun von Liesnig, “alle Fakten auf den Tisch, sowie eine exakte rechtliche Prüfung”. Scheider: “Eine Lösung kann es nur gemeinsam mit dem Land Kärnten geben. Wichtig ist, dass Stadt und Land dabei eine einheitliche Linie verfolgen.”

Land will nicht auf Rechte und Anteile verzichten

Auch Beteiligungsreferent LHStv. Martin Gruber (ÖVP) meldete sich nach der heutigen Ankündigung der Stadt Klagenfurt zu Wort. Das Land Kärnten werde im Zuge der Kapitalerhöhung nicht auf Rechte und Anteile der K-BV am Flughafen verzichten, stellt er klar. „Es ist mir unverständlich, warum die Stadt Klagenfurt davon ausgeht, diese Anteile aufgreifen zu können. Die K-BV hat die Mittel zur Kapitalerhöhung fristgerecht eingezahlt. Die Landesregierung hat ein klares Bekenntnis zum Flughafen abgegeben, die Position des Landes ist geschlossen und eindeutig. Ich erwarte mir einen Schulterschluss von Stadt und Land“, betont auch Gruber. Nachdem das von der K-BV entsandte Mitglied im Aufsichtsrat der KFBG sein Mandat heute zurückgelegt hat, muss nun der Aufsichtsrat der K-BV ein neues Mitglied bestimmen. Wie Gruber informiert, muss zu diesem Zweck der Aufsichtsrat der K-BV zu einer außerordentlichen Sitzung einberufen werden.