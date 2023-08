Einsatz am Mittwoch Großbrand in Weitensfeld: Ermittler gaben Ursache bekannt Weitensfeld - Ein verheerender Wirtschaftsgebäudebrand in Weitensfeld hielt am Mittwoch die Freiwilligen Feuerwehren auf Trab. Nun gaben die Ermittler erste Details zur Brandursache bekannt. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (95 Wörter) © FF St. Ulrich - Feldkirchen

Wie berichtet, wurden die Freiwilligen Feuerwehren St. Ulrich, Altenmarkt, Althofen, Gurk, Feldkirchen, Steuerberg, Weitensfeld und Zweinitz am Mittwochvormittag, dem 26. April 2023, in die Gemeinde Weitensfeld alarmiert. Aus vorerst unbekannter Ursache ist dort ein Feuer in einem Geflügelmaststall ausgebrochen und steckte in weiterer Folge auch ein angrenzendes, leerstehendes Wohnhaus in Brand. Nun gaben die Ermittler die Brandursache bekannt.

Zigarettenreste

Nicht ordnungsgemäß entsorgte Zigarettenreste im Aufenthaltsraum des Wirtschaftsgebäudes sollen den verheerenden Brand ausgelöst haben. Hinweise auf andere Zündquellen habe es nicht gegeben, heißt es seitens der Brandermittler. Die Schadensumme ist noch nicht bekannt.