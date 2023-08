Ab morgen, bis 5. November Diesjährige Steiermark-Schau zeigt "Vielfalt des Lebens" Herberstein - Unter dem Titel "Vielfalt des Lebens" beschäftigt sich die "Steiermark Schau 2023"mit der Bedeutung und der Bedrohung der Biodiversität sowie dem Klimawandel. Ab morgen, 29. April, bis zum 5. November lädt sie zum Handeln und Gestalten ein. von Phillip Plattner 3 Minuten Lesezeit (410 Wörter) Das Haus der Biodiversität lädt zum Entdecken, Staunen und Handeln ein. © Universalmuseum Joanneum / J. J. Kucek

Die zweite Auflage der “Steiermark Schau” beleuchtet ein hochaktuelles Thema, das uns alle betrifft: Die Bedeutung der Biodiversität und damit die Notwendigkeit ihrer Erhaltung am Beispiel der Steiermark. “War die erste Auflage schon eine Liebeserklärung an unser wunderschönes Bundesland, so ist es auch die zweite. Das Thema “Vielfalt des Lebens” könnte nicht mehr am Puls der Zeit sein”, so der für das Kulturressort zuständige Landeshauptmann Christopher Drexler.

“Gibt keinen besseren Ort für die Steiermark Schau”

Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang kann sich zudem “keinen besseren Ort für diese “Steiermark Schau” als die Tierwelt und das angrenzende Europaschutzgebiet vorstellen”. Man wolle der nächsten Generation eine möglichst intakte Umwelt hinterlassen. “Es ist wichtig, diese Botschaft auch weit über unsere Landesgrenzen hinaus zu transportieren”, weiß Lang. Träger der Schau ist das Universalmuseum Joanneum.

Konzept sieht langfristigen Betrieb vor

Die über 400 Jahre alte denkmalgeschützte Tenne, in der zuvor Teile des Gironcoli-Museums untergebracht waren, beherbergt nun das neue Haus der Biodiversität. Auf spielerische und interaktive Weise werden dort wichtige Fragen thematisiert. Das Konzept sieht einen langfristigen, weit über das Jahr 2023 reichenden Betrieb vor. Zentrales Element ist eine stilisierte Eiche, die sich quer durch den Raum erstreckt und auf die Bedeutung von alten Eichen im hinweist. Mit fünf Themenbereichen wird in der Ausstellung dazu eingeladen, Inhalte zu entdecken, die zum Handeln und Gestalten anregen.

Weg der Vielfalt zeigt Zusammenspiel diverser Arten

Das Zusammenspiel diverser Arten und deren Funktionen im Ökosystem spielen auch am Weg der Vielfalt eine zentrale Rolle. Dieser verknüpft das Haus der Biodiversität mit der unmittelbaren Umgebung, der Tierwelt Herberstein und dem angrenzenden Schutzgebiet Feistritzklamm / Herberstein. Entlang des Weges werden mehrere architektonisch in die Landschaft eingefügte Naturschauplätze inszeniert. Auf 33 Holzstelen werden die wichtigsten heimischen Großlebensräume vorgestellt. Den Höhepunkt bildet das Panorama Feistritzklamm, eine hoch über der Feistritzklamm errichtete, sechs Meter hohe Aussichtsterrasse mit faszinierenden Ausblicken auf die Natur- und Kulturlandschaft.

Projektionsraum bringt euch bis ins Weltall

Eine zentrale Rolle spielt wie bereits 2021 auch dieses Jahr wieder der 700 Quadratmeter große, mobile Pavillon. “Der mobile Pavillon ist eine Art Forschungsstation, in der mögliche Ausstellungsformen der Zukunft erprobt und präsentiert werden”, wissen Alexander Kada und Astrid Kury, die den Pavillon konzipiert haben. Der eigens entwickelte Projektionsraum beherbergt eine filmische Ausstellung, die einen Bogen vom Regionalen bis hinaus ins Weltall spannt. Für das junge Publikum zwischen drei und 14 Jahren gibt es ein maßgeschneidertes Angebot.