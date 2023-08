"Vintage Café Bar" Der "Bierpapst" hat gesprochen: Bestes, steirisches Bier-Lokal in Graz Graz / Steiermark - "Bierpapst" Conrad Seidl hat soeben seine 24. Ausgabe des Bier-Guide fertiggestellt. Und er ist sich sicher: "Die vergangenen drei Jahre haben massive Veränderungen in der Bierlandschaft gebracht." Das beste steirische Bierlokal kommt übrigens aus Graz von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (154 Wörter) SYMBOLFOTO © Bazzoka/Stiegl

“Noch nie gab es so viele neue Biere in so hoher Qualität”, ist sich “Bierpapst” Conrad Seidl in seiner 24. Ausgabe des “Bier-Guides” sicher. Es bleibe denn och eine ständige Aufgabe, auf Bierpflege zu drängen und dem Gastro-Personal auf die Finger zu schauen. “Nach der Pandemie gibt es in vielen Betrieben neues Personal – und da sind noch nicht alle mit den Regeln der Zapfkunst vertraut”, weiß Seidl.

Einige Auszeichnungen gehen in die Steiermark

Das beste Bierlokal der Steiermark ist laut dem “Bierpapst” übrigens in Graz zu Hause: Die “Vintage Café Bar”. Das beste Bierrestaurant Österreichs war letztes Jahr das “Thirsty Heart” aus Gratkorn, wie Seidl findet. Auch die beste Mikrobrauerei des Jahres kommt aus der Steiermark und ist in Pernegg zu Hause. Der Name: “Gallien”. Gleichzeitig läuft aktuell übrigens noch das Mikrobrauereien-Voting von “Falstaff”. In die Endausscheidung hat es “Gallien” hier nicht geschafft.