Ihm war schwindlig

Nach Gewächs­hausbrand: 45-Jähriger muss ins Krankenhaus

Schladming - Freitagnachmittag, am 28. April, ist ein Gewächshaus in Schladming in Brand geraten. Ein 45-Jähriger versuchte den Brand mit dem Handfeuerlöscher zu löschen und musste anschließend ins Krankenhaus gebracht werden.

von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (83 Wörter)