In Frauental an der Laßnitz

Nach Garagen-Vollbrand: Ermittler weiter auf der Suche nach der Ursache

Frauental an der Laßnitz - Ein Gebäude in Frauental an der Laßnitz stand vorgestern Abend in Vollbrand. Die Brandursachenermittlung gestaltet sich indes langwieriger.

von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (116 Wörter)