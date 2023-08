Zweijahresvertrag unterschrieben VSV-Adler holen sich Top-Verteidiger ins Team Villach - Zweifacher deutscher Meister, Vizemeister in Schwedens Topliga, 189 KHL-Spiele sowie 11 NHL-Auftritte - die Adler haben sich mit Mark Katic einen Top-Verteidiger ins Team geholt. Der Defender, der zuletzt fünf Jahre in der DEL bei den Adler-Mannheim spielte, hat am Freitag einen Zweijahresvertrag beim VSV unterschrieben. von Tanja Janschitz 3 Minuten Lesezeit (390 Wörter) #GOODNews © VSV / Messmer

“Mark hat sich trotz zahlreicher anderer Angebote für uns entschieden. Er ist ein ausgezeichneter Skater, ein spielstarker Defender und ein echter Quarterback im Powerplay. Wir haben mit Mark einen absoluten Wunschspieler verpflichtet”, freut sichVSV-Teammanager Andreas Napokoj über die Neuverpflichtung. Katic begann seine Karriere bei den Santa Sting in der kanadischen Juniorenliga. Im Jahr 2007 wurde der Kanadier mit kroatischen Wurzeln von den New York Islanders in der dritten Runde gedraftet. Für die Islanders kam er zu insgesamt elf Einsätzen in der besten Eishockeyliga der Welt. Von 2009 bis 2012 stand er zudem in der American Hockey League (AHL) für die Bridgeport Sound Tigers am Eis, für die er in 126 Spielen insgesamt 48 Punkte erzielte.

Wechsel nach Europa

In der Saison 2012/2013 wechselte Katric nach Europa: Schon in seiner ersten Saison in der DEL durfte er mit den Eisbären Berlin den Meistertitel feiern. Zum Titelgewinn mit den Berlinern steuerte Katic in insgesamt 60 Pflichtspielen sieben Tore und 13 Vorlagen bei. Weitere Stationen führten ihn für vier Saisonen in die KHL, und zwar zu Medvescak Zagreb. Im Februar 2017 wechselte er von der kroatischen Hauptstadt zum schwedischen Erstligisten Skelleftea AIK. Auch in Schweden überzeugte er mit starken 27 Punkten und durfte über den Vizemeistertitel in der SHL jubeln. Im Jahr 2018 kehrte er wieder in die DEL zurück – abermals mit Erfolg: Mit den Adler Mannheim holte er gleich im ersten Jahr den Meistertitel, wobei er in den Playoffs zum punktbesten Verteidiger und erfolgreichsten Assistgeber avancierte. In den weiteren vier Jahren in Mannheim zählte er stets zu den punktbesten Defendern im Team. Insgesamt erzielte er für die Mannheimer 150 Punkte, davon 30 Tore.

Katic kommt Ende Juli nach Villach

In den kommenden zwei Saisonen wird Mark Katic für den EC iDM Wärmepumpen VSV in der win2day ICE Hockey League verteidigen: „Ich freue mich sehr auf den VSV und seine Fans. Aber auch auf die Stadt und die wunderschöne Gegend, ich bin schon richtig aufgeregt. Ich werde in jedem Spiel mein Bestes geben. Für die Fans. Für die Organisation. Für Villach. Gemeinsam wollen wir erfolgreich sein!“ Sich selbst beschreibt der 33-Jährige als starken Eisläufer mit einem starken Passspiel. „Meine läuferischen und technischen Fähigkeiten sowie meine Skills sind meine größten Stärken!“ Mark Katic wird Ende Juli mit seiner Familie nach Villach kommen.