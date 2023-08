Erfolgreiches TV-Format Toll: "Shopping Queen" kommt im August nach Graz Graz - Wow! Das beliebte TV-Format "Shopping Queen" wird im August erstmals in Graz Halt machen. Und ihr könnt euch sogar noch dafür bewerben! von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (127 Wörter) #GOODNews SYMBOLFOTO © Pexels / Andrea Piacquadio

Mit 500 Euro Budget und vier Stunden Zeit: Wie viel könntet ihr da einkaufen? Mit diesen Rahmenbedingungen werden “Shopping Queen”-Fans einiges anzufangen wissen. Und für die Grazer Liebhaber des TV-Formats wird es jetzt noch besser: Guido Maria Kretschmer kommt mit seiner Show nämlich in die steirische Landeshauptstadt.

Es werden noch Kandidatinnen gesucht

Im August ist es bereits so weit, dann ist “Shopping Queen” erstmals in Graz zu Gast. Noch werden übrigens Frauen ab 18 Jahren gesucht, die unter den eingangs erwähnten Rahmenbedingungen mitmachen wollen und in Graz oder maximal 20 Kilometer entfernt wohnen. Eine Bewerbung ist hier online möglich. Fünf Kandidatinnen dürfen dann schlussendlich auch wirklich antreten. Die Siegerin erhält beim großen Finale in Hamburg zusätzlich 1.000 Euro Siegprämie.