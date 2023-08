23. Brigadetag

"Soldaten des Jahres" wurden bei militärischem Festakt in Klagenfurt aus­gezeichnet

Klagenfurt - Die 7. Jägerbrigade feierte am Freitagvormittag, dem 28. April 2023, bereits zum 23. Mal ihren Brigadetag am Exerzierplatz in der Klagenfurter Windisch-Kaserne

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (65 Wörter)