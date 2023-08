Am 6. Mai

Fahrrad­demo "Kidical Mass" findet bald wieder in Graz statt

Graz - In Graz wird am 6. Mai ab 15 Uhr die bereits fünfte "Kidical Mass" stattfinden. Dabei fahren Familien mit Kindern auf einer vorher bestimmten Strecke in der Stadt. Es handelt sich um eine Fahrraddemo.

von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (147 Wörter)