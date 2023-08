Heute Vormittag in Lieboch

Mordversuch?: Streit in Asyl­unterkunft eskaliert

Lieboch - Freitagvormittag, am 28. April, kam es in einer Asylunterkunft in Lieboch (Bezirk Graz-Umgebung) zu einer tätlichen Auseinandersetzung zweier dort untergebrachter Männer. Dabei wurde ein 30-jähriger, vermutlich ukrainischer Staatsbürger verletzt.

von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (150 Wörter) Eilmeldung