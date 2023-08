Freitagnachmittag Funken setzen Böschung in Brand: Feuer­wehren im Löscheinsatz Köttmannsdorf - Bei Forstarbeiten in Köttmannsdorf flogen im wahrsten Sinne des Wortes die Funken. Dadurch geriet auch eine Böschung in Brand. Die Freiwilligen Feuerwehren Maria Rain und Köttmannsdorf rückten zum Einsatz aus. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (90 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Am Freitagnachmittag flogen Funken aus der Motorsäge eines 54-jährigen Klagenfurters, der gerade Holzschnittarbeiten auf einer landwirtschaftlichen Fläche in Köttmannsdorf durchführte. Dadurch geriet auch die nahe Böschung in Brand. Ein Passant verständigte daraufhin die Landesalarm- und Warnzentrale Kärnten (LAWZ).

Zwei Feuerwehren im Einsatz

Sofort rückten die Freiwilligen Feuerwehren Maria Rain und Köttmannsdorf mit 31 Kräften und zwei Fahrzeugen zum Einsatz aus. Ihnen gelang es, den Flurbrand zu löschen. Jedoch entstand auf der landwirtschaftlichen Fläche ein Brandschaden von zirka 50 Quadratmetern.