Online-Betrugsversuch Kärntner bekommt tolles Kredit-Angebot - dann wird er misstrauisch Bezirk Klagenfurt-Land - Ein 39-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt Land wurde erst kürzlich beinahe Opfer eines online-Betrugs. Eine unbekannte Frau hatte ihm einen günstigen Kredit angeboten und etwas Geld gefordert - der 39-Jährige wurde jedoch misstrauisch und ging zur Polizei. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (133 Wörter) SYMBOLFOTO © Pexels / Andrea Piacquadio

Am 6. April wurde einem 39-jährigen Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land ein vermeintlich tolles Kredit-Angebot gemacht. Eine unbekannte Frau kontaktierte ihn und schickte ihm per Mail den Vertrag zur Kreditvergabe mit einem Fixzinssatz von 2,5 Prozent. Zusätzlich schickte sie ein Zertifikat und einen französischen Personalausweis in Kopie mit – beides augenscheinlich Fälschungen, wie die Polizei berichtet.

Bearbeitungsgebühr lässt Kärntner zweifeln

In mehreren Mails wurde der 39-Jährige daraufhin aufgefordert, Unterlagen zu schicken und Formulare auszufüllen. Einige Tage später meldete sich eine angebliche Notarin mit dem aufgesetzten Vertrag und forderte eine Bearbeitungsgebühr. Ab diesem Zeitpunkt wurde der Kärntner jedoch misstrauisch und erstattete Anzeige bei der Polizei. Bis zu diesem Zeitpunkt ist dem Mann kein Schaden entstanden bis auf die übermittelten Daten, die er geschickt hat.