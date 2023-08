Polizei bittet um Mithilfe Über 160 Schließfächer aufge­brochen: So sehen die Täter aus Knittelfeld - Über 160 Schließfächer haben mehrere unbekannte Täter am Montag in einer Knittelfelder Bank bei einem Einbruch aufgebrochen. Nun gibt die Polizei bekannt, wie die Täter aussehen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (100 Wörter) SYMBOLFOTO © Chalabala/ #467690392/ stock.adobe.com Artikel zum Thema Unbekannte brachen in steirische Bankfiliale ein

Noch in der Nacht haben am Montag zumindest drei Täter in einer Knittelfelder Bank ein- und dabei über 160 Schließfächer aufgebrochen – wir haben berichtet. In den Schließfächern soll sich laut Polizeiangaben Bargeld und Gold im Wert von mehreren zehntausend Euro befunden haben. Derzeit geht man davon aus, dass mindestens drei Personen an dem Einbruch beteiligt waren und sich zumindest zwei auch im Inneren des Gebäudes befanden. Eine weitere Person dürfte demnach den Außenbereich abgesichert haben. Zwei Täter können beschrieben werden. Sachdienliche Hinweise sind telefonisch an die Polizeiinspektion Knittelfeld unter 059 133 63 10 erbeten.