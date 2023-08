Holt die Sonnenbrillen raus! Zum Start ins Wochen­ende: Temperaturen kratzen an der 20-Grad-Marke Kärnten - Schöner könnten wir nicht ins Wochenende starten! Sonnenschein und Temperaturen bis zu 24 Grad begleiten uns durch den Samstag. Erst im Laufe des Nachmittags können sich gewittrige Schauer bilden. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (100 Wörter) © 5min.at

Am Samstag lösen sich lokale Nebel- oder Hochnebelfelder bald auf und es scheint die Sonne in Kärnten. “Dabei sind Höchsttemperaturen zwischen 19 und 24 Grad möglich”, prognostizieren die Meteorologen von Geosphere Austria. Im Laufe des Nachmittags brauen sich ausgehend von Bergen jedoch größere Quellwolken zusammen und einzelne gewittrige Schauer können sich bilden. Am ehesten in der Osthälfte Kärntens. Ansonsten sollte es aber trocken bleiben.

So wird das Wetter in Klagenfurt:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Klagenfurt.





So wird das Wetter in Villach:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Villach.