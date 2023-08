Zwei schwer, zwei leicht verletzt Autos zusammen­gekracht: Vier Verletzte bei schwerem Unfall Murau - Auf der B96 in Murau kam es heute Vormittag zu einem Zusammenstoß von zwei Autos. Zwei Personen wurden dabei schwer und zwei Weitere leicht verletzt. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (122 Wörter) SYMBOLFOTO © Österreichisches Rote Kreuz (ÖRK) / Markus Hechenberger

Gegen 10.45 Uhr war eine 35-Jährige aus dem Bezirk Murau mit ihrem Fahrzeug auf der B96 von Murau kommend in Richtung Frojach unterwegs. Zur selben Zeit fuhr eine 80-Jährige von einer Gemeindestraße kommend nach links in die B96 ein. Dabei dürfte die 80-Jährige den herannahenden Wagen der 35-Jährigen übersehen haben und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Alle vier Beteiligten wurden ins Krankenhaus gebracht

Die 80-Jährige und ihr am Beifahrersitz befindlicher 81-jähriger Mann wurden bei dem Unfall schwer verletzt und in das LKH Judenburg bzw. in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Die 35-Jährige sowie ihre 13-jährige Tochter trugen leichte Verletzungen davon. Sie wurden ebenfalls ins LKH Judenburg gebracht. Betrunken war keine der beiden Lenkerinnen.