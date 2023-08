Zwei schwer Verletzte Mann (63) nicht angegurtet: Er wird bei Unfall aus Auto geschleudert Fehring - Freitagnachmittag, am 28. April, kam es im Rahmen einer Oldtimer-Veranstaltung zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Personen verletzt wurden. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (203 Wörter) SYMBOLFOTO © ÖAMTC/Rainer

Gegen 15.45 Uhr war ein 63-Jähriger aus Wien mit seinem Oldtimer im Rahmen einer Veranstaltung auf der L270 von Stang bei Riegersburg kommend in Richtung L224 unterwegs und wollte diese anschließend überqueren. Am Beifahrersitz befand sich seine ebenfalls 63-jährige Gattin. Zur selben Zeit lenkte eine 41-Jährige aus dem Bezirk Weiz ihren Wagen auf der L224 von Riegersburg kommen in Richtung L270. Am Beifahrersitz befand sich ihr 40-jähriger Gatte. Auf der Rückbank saßen die beiden Kinder im Alter von sechs und drei Jahren.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Beim Überqueren der L224 dürfte der 63-Jährige den von rechts kommenden Wagen, gelenkt von der 41-Jährigen, übersehen haben und es kam zum Zusammenstoß. Durch die Stärke des Anpralls wurde der 63-Jährige, der nicht angegurtet war, aus dem Fahrzeug auf einen dort befindlichen Acker geschleudert. Er trug dabei schwere Verletzungen davon und wurde mittels Rettungshubschrauber ins LKH Oberwart geflogen.

Auch Beifahrerin schwer verletzt

Ebenso wurde auch seine Beifahrerin bei dem Unfall schwer verletzt, sie wurde ins LKH Feldbach gebracht. Die 41-Jährige sowie ihre dreijährige Tochter wurden leicht verletzt und ins LKH Feldbach gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Hatzendorf war mit 22 Kräften und vier Fahrzeugen im Einsatz.