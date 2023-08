Festnahme

Polizei­einsatz: Alkoholisierte Frau (33) dreht völlig durch

Villach/Klagenfurt - Am Freitagabend wurde die Polizei zu einer Wohnung in Villach gerufen, da eine Frau diese nicht verlassen wollte. Am Einsatzort gab sich die offensichtlich alkoholisierte Frau, eine 33-jährige Klagenfurterin, zunächst kooperativ. Doch dann eskalierte die Situation.