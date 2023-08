Ein voller Erfolg! Früjahrs­konzert: Die Stadt­kapelle Villach spielte für Einigkeit und Frieden Villach - Das Frühlingskonzert der EMV Stadtkapelle Villach am 22. April war ein voller Erfolg! Im voll besuchten Volkshaus Landskron präsentierte das Orchester sinfonische Blasmusik und moderne Versionen von Pop- und Filmmusik. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (95 Wörter) © mmg-design

Kapellmeister Gašper Breznik wählte Musikstücke zum Thema „All we need is peace, love & music“ um im Konzert Einigkeit und Frieden durch die Musik auszudrücken. Als besonderen Gast stellte die Stadtkapelle Sängerin Anna Staudacher vor, die mit ihrer feinen und kräftigen Stimme das Publikum beeindruckte. Die Zeit verging viel zu schnell bei bekannten Werken wie dem 1980-Jahre Klassiker Power of Love oder der Blasorchesterversion von Wind of Change. Mehr von der Stadtkapelle hören Sie im Sommer beim Familienfest im Stadtpark am 3. Juni und natürlich am Villacher Kirchtag.