Marihuana sichergestellt 18-Jähriger ging nach Schlägerei auf Grazer Polizisten los Graz/Gries - Am Freitagabend, 28. April 2023, wurde ein Beamter bei einer Amtshandlung unbestimmten Grades verletzt. Ein 18-Jähriger aus Graz wurde festgenommen. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (193 Wörter) © Elisa Auer

Gegen 21 Uhr war eine Polizeistreife auf der Annenstraße in Richtung Osten unterwegs. Auf Höhe des Südtirolerplatzes nahmen die Beamten zwei Männer wahr, die offenbar in eine Schlägerei verwickelt waren. Einer der beiden schlug mit der Faust auf seinen bereits am Boden liegenden Kontrahenten ein. Die Beamten schritten ein, wobei der unbekannte Täter in Richtung Grieskai flüchtete und nicht gefasst werden konnte.

Polizist verletzt

Die zweite Person – ein 18-Jähriger aus Graz – verblieb am Vorfallsort und zeigte sich gegenüber den Beamten von Beginn an unkooperativ und aggressiv. Er gab an, weder verletzt noch in die Schlägerei verwickelt gewesen zu sein. Anschließend versuchte er sich der Amtshandlung zu entziehen und schlug einem der Polizisten mit dem linken Arm gegen den Kopf bzw. Schulterbereich.

Marihuana gefunden

Der 18-Jährige konnte von den zwei Beamten jedoch unter Kontrolle gebracht und schließlich festgenommen werden. Der Mann wurde von der Schnellen Interventionsgruppe in das Polizeianhaltezentrum Graz gebracht. Bei einer nachfolgenden Durchsuchung wurden bei dem 18-Jährigen zwei Päckchen Marihuana gefunden und sichergestellt. Der Beamte erlitt durch den Schlag Verletzungen unbestimmten Grades und verblieb nicht im Dienst.